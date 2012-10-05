Пять молодых ученых региона получили президентские гранты

Пять молодых ученых региона стали победителями конкурса государственной поддержки молодых российских ученых — кандидатов и докторов наук в 2017 году. Конкурс проводится Минобрнауки России совместно с Советом по грантам Президента РФ.

Победителями конкурса становятся наиболее перспективные и талантливые молодые исследователи. Доктор физико-математических наук, заведующий кафедрой «Прикладная математика и компьютерная безопасность» СФУ Алексей Кытманов стал победителем конкурса по направлению «Математика и механика» за математическое моделирование критических явлений в кинетике сложных химических реакций.

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Грант Президента РФ по направлению «Физика и астрономия» получил кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник Федерального исследовательского центра «Красноярский научный центр СО РАН» (ФИЦ КНЦ СО РАН) Максим Коровушкин. Федеральные эксперты высоко оценили исследование молодого красноярца на тему «Роль межузельных кулоновских взаимодействий в формировании магнитных и сверхпроводящих свойств материалов с сильной спин-зарядовой связью».

Победителем конкурса по направлению «Медицина» признали старшего научного сотрудника НИИ медицинских проблем Севера ФИЦ КНЦ СО РАН, кандидата медицинских наук Виталия Вшивкова — за исследование «Маркеры тяжести поражения слизистой гастродуоденальной зоны у детей в регионе с высокой распространенностью рака желудка».

По направлению «Технические и инженерные науки» гранта удостоили кандидата технических наук, доцента кафедры «Технологические машины и оборудование нефтегазового комплекса» СФУ Владимира Бухтоярова. Молодой ученый получил поддержку за разработку экспертной системы анализа и управления надежностью, рисками и аварийными ситуациями при эксплуатации технологического оборудования нефтегазового комплекса.

Кандидат технических наук, старший преподаватель Сибирского государственного университета науки и технологий Мария Семенкина получила грант Президента РФ по направлению «Информационно-телекоммуникационные системы и технологии» за работу на тему «Разработка и исследование адаптивных эволюционных методов автоматизированного проектирования технологий полуавтоматического обучения».

«Поддержка молодых ученых — это особо значимая область ответственности органов государственной власти и высших учебных заведений. От активного участия в их судьбе зависит будущее российской науки, а также успешное развитие региона. Молодые исследователи, получающие гранты Президента РФ и другие значимые награды, составляют интеллектуальную элиту Красноярского края», — подчеркнула заместитель председателя Правительства Красноярского края Наталья Рязанцева в ходе награждения победителей конкурса.

Участвовать в конкурсе государственной поддержки молодых ученых могут кандидаты наук в возрасте до 35 лет, а также доктора наук не старше 40 лет.