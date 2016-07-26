Маленьких красноярцев «лечат» сказками

В красноярском детском саду № 49 внедрили новую методику — воспитанников учреждения «лечат» сказками. По словам психолога дошкольного учреждения Екатерины Лебедевой, сказкотерапия позволяет ребенку «вытащить» из фантастической истории весь ее скрытый потенциал и «использовать его во благо».

«Например, ребенок часто не может дословно выразить свои мысли и желания. На почве невысказанности появляются капризы — „не буду есть эту кашу“, „не хочу ложиться спать“ и другие. Родителей это очень часто раздражает, они начинают упрекать малыша. С помощью сказки можно помочь ребёнку посмотреть на себя со стороны», — отметила специалист.

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Как сообщили в пресс-службе городской администрации, внедрение методики уже дало результат. Педагоги отметили, что у детей быстрее развивается моторика и координация движений, они умеют самостоятельно снимать физическое и психическое напряжение. Кроме того, ребятишки стали более работоспособны, могут быстро сосредоточиться, научились преодолевать барьеры в общении и выражать в диалоге свои чувства и эмоции.

Данные методики — часть государственного образовательного стандарта. Согласно новым принципам организации образовательного процесса, инициатива должна исходить от самого ребенка. Авторитаризма и строгих рамок быть не может. Увлекательное занятие, которое интересно дошколятам, не должно прерываться через 10 минут только из-за того что «так положено».

«На сегодняшний момент все красноярские садики перешли на новые образовательные стандарты. Учреждения разработали собственный программы, которые учитывают сложившиеся традиции детского сада и имеющийся опыт работы. В одних учреждениях делают упор на включенность родителей в процесс воспитания детей, для семей проводят мастер-классы, консультации, приглашают на съемки сюжетов для детсадиковского телевидения. В других садах особое внимание уделяют внедрению авторских разработок педагогов, среди них, например, обучение детей чтению по особой методике, использование приемов мнемотехники, изобретательская деятельность, констурирование, игротренинги и многое другое», — пояснила руководитель главного управления образования Татьяна Ситдикова.