Красноярцев приглашают посмотреть сражение за Ржев

1 июля на острове Молокова, 1 (территория пейнтбольного клуба «Сибирская дивизия») состоится военно-историческое мероприятие «Ржев 1942 — Красноярск 2017». Фестиваль проводится уже в третий раз, в этом году мероприятие посвящено 75-й годовщине участия 17-й гвардейской красноярской стрелковой дивизии в битве за Ржев 1942 года.

Программа мероприятия:

— с 14:00 до 16:00 — выставка военной техники периода Великой Отечественной войны.

— с 14:00 до 16:00 — «Живой музей» на позициях советских солдат. Каждый сможет увидеть, в каких условиях жили воины-сибиряки и их противники во время боев за Ржев жарким летом 1942-го.

Зрителям будут представлены образцы униформы, макеты холодного и огнестрельного оружия, предметы воинского быта. Все экспонаты можно будет потрогать, примерить и сфотографироваться в них.

С 16:00 до 16:30 состоится масштабная реконструкция эпизода Ржевской битвы 1942 года, в которой примут участие любители истории из Красноярска, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Бердска, Братска, Иркутска, Томска, Омска, Минусинска и Лесосибирска.

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Вход для зрителей свободный, возрастных ограничений нет, но организаторы отмечают, что несовершеннолетним лучше быть в сопровождении родителей.

Организатор мероприятия: Красноярская региональная общественная организация «Красноярское общество любителей военной истории» (КРОО КОЛВИ).