«Антидача» и подарок экстремалам: вторник в Красноярске

По данным синоптиков Гидрометцентра, во вторник красноярцев ожидает переменная облачность и небольшой дождь. Температура воздуха днем составит 29°C. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 2 м/с.

В 10:00 Глава города Красноярска проведет выездное совещание, посвященное ремонту дворовых территорий и междворовых проездов. В ходе выездной инспекции Эдхам Акбулатов посетит дворы по улице Железнодорожников, обсудит планы проведения ремонта во всех районах города и вопрос контроля за работой подрядчиков. Свыше 200 дворов жилых домов на конкурсной основе будут приведены в порядок в соответствии с пожеланиями красноярцев.

В 12:00 Эдхам Акбулатов поздравит выпускников-медалистов с окончанием школы. В этом году аттестат отличия и золотая медаль будет вручена 568 выпускникам. Глава Красноярска поздравит с окончанием школы лучших первых выпускников специализированных классов инженерно-технологической, математической, естественно-научной направленностей, а также корпоративных классов.

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