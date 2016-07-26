В Красноярске прошли финальные игры корпоративного чемпионата по футболу

26 июня в Красноярске прошли матчи заключительного — десятого тура корпоративного чемпионата по футболу «Лига чемпионов бизнеса».

В Дивизионе «А» «КрайДЭО» разгромила «Бриз» — 8:2 и стала трёхкратным чемпионом «Лиги чемпионов бизнеса» в Красноярске, «Ермак» не оставил шансов «КрасЦементу» — 7:0, а «РиноСервсис» в сверхрезультативном матче одолел «Востсибнефтегаз» — 11:5.

«Второй круг мы провели гораздо сильнее, прибавили. Я тоже разыгрался, многое стало получаться. Сегодня вышли максимально настроенными. Очень рад третьему чемпионству. Конечно, хочется стать четырёхкратными, надеюсь, руководство сочтёт нужным заявить нас и на следующий сезон. В этот раз мне не стать лучшим игроком чемпионата, звание заслужил Игорь Черкасов, но главное, что команда на первом месте», — рассказал член команды «КрайДЭО» Илья Панченко.

В Дивизионе «В» призёры определились ещё в прошлом туре. Лишённые мотивации «СУЭК» и «ОКБ Зенит» уступили «PegasFly» и «Стальмонтажу» — 1:2 и 3:5 соответственно, а вот «НордСтар» реноме чемпиона поддержал, не оставив шансов Сборной Госслужащих — 6:1.

«Мы нацеливались только на победу. Расслабляться и делать подарков не собирались, очень хотелось пройти чемпионат без поражений. Наш вратарь — настоящий мужчина, мы не сомневались, что он сегодня сыграет. Чемпионат очень понравился, мы нацеливались на медали с самого начала, а потом, когда всё складывалось хорошо, поняли, что можем стать чемпионами и свой шанс использовали», — поделился впечатлениями об игре Александр Бугров из «NordStar».

В дивизионе «С» «Красфарма» без шансов переиграла «Радиосвязь» — 7:1 и гарантировала себе чемпионское звание, «Рич Фэмили», смирившись со второй позицией, уступил «КГНП» — 1:3, «Акватерм» сыграл вничью с «Эльдорадо» — 3:3 и это равенство стало для «акватермовцев» бронзовым.

«Очень рады. Все ребята большие молодцы. Сыграли и за себя и за отсутствующих товарищей. Не хочется никого персонально выделять. Наша сила в универсальности лидеров, они прекрасно дополняли друг друга. В следующем сезоне хотели бы попробовать свои силы в дивизионе „В“. Понимаем, что там будет гораздо тяжелее. Но нам надо расти и ставить перед собой новые вызовы», — подвел итоги игры Юрий Поливников из «Красфармы».

Фото предоставлены агентством спортивных событий Fair-Play