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В Красноярске прошли финальные игры корпоративного чемпионата по футболу
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В Красноярске прошли финальные игры корпоративного чемпионата по футболу

28 июня 8:00
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26 июня в Красноярске прошли матчи заключительного — десятого тура корпоративного чемпионата по футболу «Лига чемпионов бизнеса».

В Дивизионе «А» «КрайДЭО» разгромила «Бриз» — 8:2 и стала трёхкратным чемпионом «Лиги чемпионов бизнеса» в Красноярске, «Ермак» не оставил шансов «КрасЦементу» — 7:0, а «РиноСервсис» в сверхрезультативном матче одолел «Востсибнефтегаз» — 11:5.

«Второй круг мы провели гораздо сильнее, прибавили. Я тоже разыгрался, многое стало получаться. Сегодня вышли максимально настроенными. Очень рад третьему чемпионству. Конечно, хочется стать четырёхкратными, надеюсь, руководство сочтёт нужным заявить нас и на следующий сезон. В этот раз мне не стать лучшим игроком чемпионата, звание заслужил Игорь Черкасов, но главное, что команда на первом месте», — рассказал член команды «КрайДЭО» Илья Панченко.

Футбольный матч «Лиги чемпионов бизнеса»
Футбольный матч «Лиги чемпионов бизнеса»
Футбольный матч «Лиги чемпионов бизнеса»
Футбольный матч «Лиги чемпионов бизнеса»
Футбольный матч «Лиги чемпионов бизнеса»
Футбольный матч «Лиги чемпионов бизнеса»

В Дивизионе «В» призёры определились ещё в прошлом туре. Лишённые мотивации «СУЭК» и «ОКБ Зенит» уступили «PegasFly» и «Стальмонтажу» — 1:2 и 3:5 соответственно, а вот «НордСтар» реноме чемпиона поддержал, не оставив шансов Сборной Госслужащих — 6:1.

«Мы нацеливались только на победу. Расслабляться и делать подарков не собирались, очень хотелось пройти чемпионат без поражений. Наш вратарь — настоящий мужчина, мы не сомневались, что он сегодня сыграет. Чемпионат очень понравился, мы нацеливались на медали с самого начала, а потом, когда всё складывалось хорошо, поняли, что можем стать чемпионами и свой шанс использовали», — поделился впечатлениями об игре Александр Бугров из «NordStar».

В дивизионе «С» «Красфарма» без шансов переиграла «Радиосвязь» — 7:1 и гарантировала себе чемпионское звание, «Рич Фэмили», смирившись со второй позицией, уступил «КГНП» — 1:3, «Акватерм» сыграл вничью с «Эльдорадо» — 3:3 и это равенство стало для «акватермовцев» бронзовым.

«Очень рады. Все ребята большие молодцы. Сыграли и за себя и за отсутствующих товарищей. Не хочется никого персонально выделять. Наша сила в универсальности лидеров, они прекрасно дополняли друг друга. В следующем сезоне хотели бы попробовать свои силы в дивизионе „В“. Понимаем, что там будет гораздо тяжелее. Но нам надо расти и ставить перед собой новые вызовы», — подвел итоги игры Юрий Поливников из «Красфармы».

Фото предоставлены агентством спортивных событий Fair-Play

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