В Железногорске задержали преступников, ограбивших пенсионерку

Железногорские полицейские задержали группу мужчин, подозреваемых в совершении имущественных преступлений, сообщили в ГУ МВД России по Красноярскому краю. С заявлением в полицию обратилась 71-летняя пенсионерка, которая рассказала, что к ней в квартиру под видом продавцов пришли четверо мужчин и предложили купить по низкой цене шубу. Когда пожилая женщина достала деньги, один из мужчин их выхватил, после чего злоумышленники скрылись.
Полицейским удалось оперативно задержать злоумышленников: ими оказались жители Ульяновской области, которые проникли в Железногорск незаконно. В отношении 20-летнего молодого человека, отобравшего у пенсионерки деньги, возбуждено уголовное дело.
Полицейские проверяют задержанных на причастность к совершению аналогичных преступлений на территории ЗАТО.