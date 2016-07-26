В Железногорске задержали преступников, ограбивших пенсионерку

Железногорские полицейские задержали группу мужчин, подозреваемых в совершении имущественных преступлений, сообщили в ГУ МВД России по Красноярскому краю. С заявлением в полицию обратилась 71-летняя пенсионерка, которая рассказала, что к ней в квартиру под видом продавцов пришли четверо мужчин и предложили купить по низкой цене шубу. Когда пожилая женщина достала деньги, один из мужчин их выхватил, после чего злоумышленники скрылись.

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Полицейским удалось оперативно задержать злоумышленников: ими оказались жители Ульяновской области, которые проникли в Железногорск незаконно. В отношении 20-летнего молодого человека, отобравшего у пенсионерки деньги, возбуждено уголовное дело.

Полицейские проверяют задержанных на причастность к совершению аналогичных преступлений на территории ЗАТО.