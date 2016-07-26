Красноярцев научат собирать балун-машину и «ручное фортепиано»

1 июля в Красноярске открывается научная летняя площадка «Ньютон Парка» под открытым небом.

Каждые выходные до конца лета здесь будут проходить различные мастер-классы. Участники площадки смогут собрать водяной пистолет, узнать, что общего между кальмаром и ракетой, собрать балун-машину на воздушном «топливе», изготовить «шпионские» невидимые чернила и многое другое.

Первый мастер-класс пройдет уже в эти выходные — 1 и 2 июля и будет посвящен изготовлению калимбы — древнейшего и самого распространенного в Африке музыкального инструмента. Калимба используется в традиционных обрядах и профессиональными музыкантами. Её называют «африканским ручным фортепиано»; чтобы извлечь мелодию из такого миниатюрного инструмента, необходима виртуозная техника.

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Участникам летней научной площадки также будут предоставляться скидки на посещение интерактивного музея науки «Ньютон Парк».

«За правильно выполненные домашние задания и верные ответы на вопросы, заданные на площадке, будут выдаваться бонусные печати — чем больше их наберется, тем больше будет размер скидки», — пояснили организаторы площадки.

Первое домашнее задание и инструкцию по его выполнению можно будет узнать в пятницу, 30 июня в группе Newslab.ru во «ВКонтакте». Следите за обновлениями.

Научная летняя площадка будет работать по выходным с 1 июля по 20 августа с 12 до 18 часов. Площадка расположена в районе музейного центра «Площадь Мира», рядом с памятником В.П. Астафьеву.