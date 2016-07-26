Красноярцев зовут слушать этномузыку на остров Татышев

11 июля в Красноярске на острове Татышев во второй раз состоится этнофестиваль музыки и ремесел «Татышев-фест». Организаторы подготовили насыщенную культурную программу. Работа площадок начнется в 16.00.

Пространство острова превратится в русское подворье, оформленное плетеными изгородями, подсолнухами и корзинами с фруктами. Маленькие гости фестиваля смогут принять участие в мастер-классах по изготовлению русских национальных тряпичных кукол, попробовать смастерить из глины персонажей русских народных сказок, поводить хороводы.

На площадке «Ремесленная слобода Красноярья» горо​жане познакомятся с различными видами декоративно-прикладного творчества. Мастера покажут, как делать изделия из бересты и керамику на гончарном круге.

Концертную программу откроют выступления красноярских фолк-музыкантов. Зрители услышат поющие тибетские чаши, игру на африканских и египетских барабанах, один из старейших духовых инструментов диджериду, а также уникальный для нашего города ударный инструмент — ханг.

С 18.00 на главной сцене фестиваля свою программу представят лучшие фолк-группы Сибири и Хакасии. Этно-транс группа «ХаРа» из Абакана погрузит слушателей в атмосферу древнерусских легенд и народных сказок. Солист группы Алексей Хохалыг владеет пятью существующими стилями горлового пения и играет на всех национальных тувинских инструментах. «ХаРа» использует уникальное сочетание современной гитары, тувинского барабана и старинных славянских инструментов. Продолжат концертную программу группы «Живая вода» и «Иренек Хан».

В 21.15 перед гостями фестиваля выступит полюбившаяся горожанам группа известного фольклориста Сергея Старостина, а завершит концерт популярное московское инструментальное трио FolkBeat.

Материалы по теме В Красноярске состоялся этнопраздник «Татышев-фест»

«Мы показываем лучшие достижения этнической музыкальной и танцевальной культуры, демонстрируем под открытым небом выставку работ известных мастеров изобразительного и декоративно-прикладного искусства, которые популяризируют традиции сибирской культуры», — отметила руководитель главного управления культуры Наталья Малащук.

Вход на мероприятие свободный.