В Красноярске проверили качество содержания домов

Генеральный директор ГУК «Жилфонд» Наталья Жавнова проверила качество содержания домов, находящихся в управлении компании в Кировском и Ленинском районах Красноярска. Она посетила дома по ул. Вавилова, 45, ул. Мичурина, 61 — 65 и ул. Кутузова, 42.

Во время своего визита Наталья Жавнова совместно с руководителем межрайонной правобережной Дирекции Владимиром Лукьяновым и представителями обслуживающего участка провела осмотр подвалов, оценила состояние подъездов и придомовых территорий.

В ходе осмотра состояния подъездов генеральным директором ГУК «Жилфонд» были выявлены некоторые минусы. «Качество уборки подъездов мне не понравилось. Подрядная организация, которой вверено осуществлять уборку в этих домах, получит замечание относительно своей работы. Выездные проверки „без предупреждения“ продолжатся, а по их результатам будут сделаны выводы», — сказала она.

При этом Наталья Жавнова подчеркнула, что состояние подъезда зависит и от жителей. Так, в доме по ул. Кутузова, 42, подъезды находятся в хорошем состоянии и не требуют ремонта. Тем не менее, некоторые жильцы самостоятельно снимают плафоны со светильников в подъездах и используют их в качестве пепельниц. «Это не только портит внешний вид помещения, это, в первую очередь небезопасно. Более того восстановление освещения — это дополнительные затраты жителей всего дома», — подчеркнула генеральный директор.

В доме по адресу ул. Мичурина, 63, Наталья Жавнова обратила внимание специалистов обслуживающего участка на состояние подвального помещения: «Спуск в подвал захламлен вещами жителей. Этого быть не должно. Помимо этого необходимо следить, чтобы подвальные помещения были заперты — посторонние люди не должны иметь доступ к инженерным коммуникациям жилого дома», — отметила Наталья Жавнова.

Проводя проверку в доме по ул. Вавилова, 45, Наталья Жавнова отметила работу производственного участка, который следит за состоянием дома. Специалисты управляющей компании при установке надподъездного освещения учли несколько факторов: экономия средств жителей и защита от вандалов. Энергопотребление светодиодных ламп значительно ниже, чем у лам накаливания, кроме того они загораются автоматически при наступлении темноты. Помимо этого светильники защищены от несанкционированного демонтажа. Снять защиту и заменить лампу могут только сотрудники управляющей компании.

Подобные внеплановые рейды проходят регулярно, отмечают в компании. В них принимают участие руководители ГУК «Жилфонд» различных уровней. Специалисты посещают как дома, откуда поступают жалобы жителей, так и выбранные случайным образом.

Чтобы помочь усилить контроль уборки, содержания подъездов и придомовых территорий, красноярцы могут направить свои предложения, а также пожелания, претензии или жалобы на электронную почту «Жилфонда»: priemnaja@krasguk.ru. В обращении обязательно нужно указать адрес, контактный телефон и контактное лицо. Также можно записаться на личный прием специалистов «Жилфонда». Графики приёмов и телефоны для записи размещены на официальном сайте ГУК «Жилфонд».