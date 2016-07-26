Водомёт на день Купалы: красноярцев пригласили на необычный мастер-класс

В эти выходные, 8 и 9 июля, в Красноярске на научной летней площадке музея «Ньютон Парк» пройдет очередной мастер-класс под открытым небом.

Цель проекта, по словам организаторов площадки — популяризация науки, и, в особенности, повышение интереса к изучению естественнонаучных дисциплин.

На очередном бесплатном мастер-классе участники смогут сделать забавную игрушку — водомёт — и разобраться, каким образом он «стреляет». Также гости площадки узнают, что общего у двигателя автомобиля с водяным пистолетом, познакомятся с механикой поршневого и эжекторного насоса (он может качать воду с 50-метровой глубины). А также выяснят, почему именно 7 июля празднуется день Ивана Купалы — народный праздник восточных славян — и что он значил для наших предков.

На научной площадке также находится часть коллекции головоломок и некоторые из экспонатов интерактивного музея науки «Ньютон Парк» (например, здесь можно посидеть на необычном стуле с сиденьем из гвоздей).

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Участники летней научной площадки также смогут получить скидку на посещение интерактивного музея науки «Ньютон Парк». Для этого необходимо проявлять активность на площадке, а также выполнять несложные домашние задания. Узнать очередное задание и получить инструкцию по его выполнению можно будет уже сегодня, 7 июля в группе Newslab.ru во «ВКонтакте». Следите за обновлениями.

Научная летняя площадка работает по выходным до 20 августа с 12 до 18 часов. Площадка расположена в районе музейного центра «Площадь Мира», рядом с памятником В.П. Астафьеву. Вход свободный.