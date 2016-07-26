Красноярские фонтаны не отключили на празднование дня Ивана Купалы

7 июля, в день Ивана Купалы, не стали отключать цветомузыкальный фонтан на красноярской Театральной площади. Другие городские фонтаны также будут работать в этот день в обычном режиме.

Как рассказали в коммунальной компании «КрасКом», в пятницу вечером главный фонтан Красноярска на площади перед Театром оперы и балета будет работать в автоматическом режиме «Танцующий фонтан» — с 21:00 до 22:00.

Тех, кто будет гулять сегодня вечером на Театральной площади, просят бережно относиться к одной из главных городских достопримечательностей и не вычерпывать воду для обливания из работающего фонтана.

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Если фонтан окажется «вспененным» (когда хулиганы заливают в чашу моющее средство), очевидцев просят сообщить об этом в центральную диспетчерскую службу «КрасКом» по телефону 211-39-63. Также пожаловаться на нарушение порядка на городских улицах можно полицейским по номеру 02.

В пресс-службе департамента городского хозяйства красноярской мэрии Newslab.ru рассказали, что и другие красноярские фонтаны будут работать сегодня в обычном режиме. Специально отключать их не будут.

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