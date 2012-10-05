Минздрав России проверил качество информирования пациентов в красноярских больницах

Представители Министерства здравоохранения России проверили уровень информирования пациентов в медицинских учреждениях региона. Федеральные эксперты отметили хороший уровень доступности и открытости в красноярских поликлиниках и больницах.

В регионе проверка прошла под руководством помощника министра здравоохранения России Ирины Андреевой. В течение недели специалисты знакомились с деятельностью медицинских учреждений Красноярского края разных уровней. Эксперты побывали в Курагино, Минусинске, Новоселово, Балахте и Красноярске.

Независимая оценка поликлиник и больниц направлена на повышение качества деятельности медучреждений. В ходе проверки специалисты оценивают открытость и доступность информации о медицинской организации; комфортность условий предоставления медуслуг и доступность их получения; время ожидания предоставления медицинских услуг; доброжелательность, вежливость и компетентность работников, а также удовлетворенность услугами.

«Это методическая помощь органам государственной власти и медицинским учреждениям по формированию той системы независимой оценки качества услуг медицинским организациям, которая началась с 2015 года. Она проходит по всей стране и инициирована президентов РФ. Основная задача — услышать и узнать мнение граждан, пациентов о работе медицинских организаций, в которые они обращаются», — пояснила Ирина Андреева.

Красноярск стал заключительным городом в краевой недельной проверке федеральных экспертов. 7 июля представители Минздрава посетили детскую поликлинику на улице Урванцева, 30а. Специалистов интересовала доступность информации на стендах медицинского учреждения, условия пребывания пациентов в поликлинике и работа сотрудников. В ходе проверки был высказан ряд замечаний, однако в целом работу по информированию граждан в этом учреждении оценили положительно.

«Мы не только посетили Красноярский край, мы проехали более двух третей всех субъектов России. Хочется отметить, что достаточно хорошо организована работа в медицинских организациях Красноярского края. Мы были и в далеких районных больницах, и на фельдшерско-акушерских пунктах, и в городских и краевых больницах. В Красноярском крае работа организована чуть лучше, чем по другим субъектам РФ, но есть над чем работать», — рассказала помощник министра здравоохранения России Ирина Андреева.

Помимо проверок экспертов, мнение о качестве медицинских услуг и о работе врачей могут высказать и сами пациенты. Для этого нужно заполнить анкету, которая размещена на сайтах медучреждений и на сайте минздрава. Также она есть и в бумажном варианте во всех поликлиниках и больницах. Анкетирование продлится до конца этого года, затем в автоматическом режиме будет составлен рейтинг медицинских организаций России.