ВТБ24 переходит на электронную регистрацию ипотечных сделок

ВТБ24 реализовал возможность электронной регистрации ипотечных сделок. При использовании новой услуги срок регистрации документов в Росреестре сократится до 3-5 рабочих дней.

В рамках сервиса клиенты банка при покупке квартиры в строящемся доме смогут зарегистрировать договор участия в долевом строительстве без посещения Росреестра. Все необходимые для этого документы будут сформированы в офисе компании-застройщика и направлены в электронном виде в Росреестр. При этом для подписания документов клиенту предварительно будет выпущена квалифицированная электронно-цифровая подпись.

«Новый сервис по электронной регистрации ипотечных сделок существенно упростит действующую процедуру и заметно сократит срок самой регистрации. Кроме того, появившаяся возможность ощутимо сэкономит время и трудозатраты клиентам банка и нашим партнерам, поскольку посещать органы Росреестра лично больше не потребуется», — отметил Андрей Осипов, старший вице-президент, директор департамента ипотечного кредитования ВТБ24.

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Пока воспользоваться преимуществами электронной регистрации сделок могут клиенты ВТБ24, приобретающие квартиры в новостройках компании «Эталон-Инвест», расположенных в Московском регионе.

В ближайшее время банк также планирует перейти на электронную регистрацию сделок при покупке квартир в новостройках Группы Компаний «Дон-Строй» и других своих ключевых партнеров — застройщиков.