В Красноярске пройдет фестиваль массажа

С 20 по 24 сентября в рамках Ярмарки здоровья в МВДЦ «Сибирь» впервые пройдет фестиваль массажа «Мир SPA».

К участию в фестивале приглашаются профессиональные массажисты, владеющие всевозможными техниками СПА-массажа, которые готовы представить свое мастерство, презентовать себя или свой салон.

«Участие в фестивале — это уникальная возможность продемонстрировать авторские комбинации, свободный стиль, новые техники, именные запатентованные приёмы и творческие интерпретации традиционных стилей массажа», — рассказывают кураторы мероприятия.

Организаторы предоставят участникам всё необходимое для выступления и самопрезентации: оборудованную демонстрационную площадку и выставочный стенд на все 5 дней выставки. Стоимость участия со стендом — 10 000 рублей. Презентация массажиста на сцене — бесплатно.

Подать заявку на участие, узнать подробности можно у куратора фестиваля — Кристины Вальевой: телефон — 8-913-590-28-26, kristina@krasfair.ru.

Организатор мероприятия выставочная компания «Красноярская ярмарка» при поддержке некоммерческого партнерства «Национальная федерация массажистов».