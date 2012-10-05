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«ДТП на все деньги»: в Красноярске на перекрестке столкнулись Nissan и Ford
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«ДТП на все деньги»: в Красноярске на перекрестке столкнулись Nissan и Ford

7 сентября 15:49
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В Красноярске на перекрестке улиц Волжская и Аральская столкнулись автомобили Nissan Liberty и Ford Mondeo. Как рассказали в ГИБДД, 57-летний водитель за рулем Nissan двигался по Аральской на неустановленный сигнал светофора. Мужчина хотел повернуть налево на Волжскую, но на перекрестке столкнулся с Ford Mondeo, за рулем которого был 27-летний парень.

На перекрестке улиц Волжская и Аральская произошло ДТП
Фото: vk.com/kraschp
После столкновения автомобиль наехал на дорожный знак
Фото: vk.com/kraschp
Пострадал ещё один автомобиль, который был припаркован
Фото: vk.com/kraschp

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После столкновения Nissan остановился не сразу: машина наехала на дорожный знак «Пешеходный переход». Знак погнулся и повредил припаркованный рядом автомобиль Honda Accord.

В результате ДТП 57-летний водитель Nissan Liberty получил травмы, его увезли в больницу.

В дорожной полиции добавили, что все водители были трезвыми.

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