«ДТП на все деньги»: в Красноярске на перекрестке столкнулись Nissan и Ford

В Красноярске на перекрестке улиц Волжская и Аральская столкнулись автомобили Nissan Liberty и Ford Mondeo. Как рассказали в ГИБДД, 57-летний водитель за рулем Nissan двигался по Аральской на неустановленный сигнал светофора. Мужчина хотел повернуть налево на Волжскую, но на перекрестке столкнулся с Ford Mondeo, за рулем которого был 27-летний парень.

После столкновения Nissan остановился не сразу: машина наехала на дорожный знак «Пешеходный переход». Знак погнулся и повредил припаркованный рядом автомобиль Honda Accord.

В результате ДТП 57-летний водитель Nissan Liberty получил травмы, его увезли в больницу.

В дорожной полиции добавили, что все водители были трезвыми.