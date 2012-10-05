Банк «Акцепт» упростил процедуру получения экспресс-гарантии

С 5 сентября банк «Акцепт» улучшил условия по экспресс-гарантиям для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Ранее экспресс-гарантию в банке можно было оформить на участие в конкурсе, исполнение обязательств по контракту в рамках 44-ФЗ - с заказчиками государственными и муниципальными компаниями, обеспечение исполнения обязательств по уплате таможенных платежей и налогов.

Теперь в целевое назначение добавлены аукционы по распределению работ в области ЖКХ по ФЗ-185 и закупки товаров и услуг компаниями с долей участия государства по ФЗ-223.

Также АО «Банк Акцепт» повысил максимальную сумму одновременно действующих экспресс-гарантий клиента в банке с 5 млн до 10 млн рублей и увеличил максимальный срок на исполнение обязательств по контракту с 12 до 24 мес.

При этом экспресс-гарантии стали дешевле – сумма комиссии на участие в конкурсе (тендере) стала 2% годовых, минимум 10 000 рублей, а на исполнение обязательств по контракту - 3,5% годовых, минимум 10 000 рублей.