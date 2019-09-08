На правобережье ночью устроят облаву на пьяных водителей

Сегодня сотрудники дорожной полиции проведут очередной рейд «Нетрезвый водитель».

Как пояснили в пресс-службе ГИБДД, ночью инспекторы ДПС перекроют одну из улиц на правобережье Красноярска и будут проверять всех водителей на трезвость. Где именно пройдет рейд, полицейские не уточнили.

Водителям, которые попадутся на вождении в нетрезвом виде, грозит штраф 30 тыс. рублей и лишение прав на два года. Автомобилистам, которых инспекторы повторно поймают пьяными за рулем, грозит уголовная ответственность.

Напомним, летом во время рейдов полицейские ловили по 50-60 человек за выходные. В одном из рейдов инспекторам ДПС помогали добровольцы, которые дежурили около клубов и сразу сообщали сотрудникам инспекции о тех посетителях, которые решили уехать домой за рулем автомобиля. С 1 сентября в городе начала работать «синяя линия» для сообщений о нетрезвых водителях — по телефону (391) 263-10-19 любой красноярец может сообщить о нарушителе, чтобы помочь оперативно задержать его.