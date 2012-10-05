«Енисей-СТМ» выиграл первый полуфинал чемпионата России по регби

В первом полуфинале красноярский регбийный клуб «Енисей-СТМ» разгромил соперника — «ВВА-Подмосковье» (Монино), и практически обеспечил себе участие в финале главного турнира страны. Матч состоялся 10 сентября в подмосковном Монино.

В этом сезоне все предыдущие матчи между «Енисей-СТМ» и «ВВА-Подмосковье» проходили в упорной борьбе, по крайней мере, по счету, — рассказали в пресс-службе РК «Енисей-СТМ». Достаточно осторожно команды начали и эту встречу, активно используя тактические удары ногой, создавая себе моменты для набора очков.

На пятой минуте «Енисей-СТМ» оформил первые очки попыткой Рамиля Гайсина, через 6 минут регбисты «ВВА» ответили тем же, за счет реализации хозяева вышли вперед — 7:5 — 2 минуты длилось превосходство монинцев.

В первом тайме «Енисей-СТМ» занес еще пять попыток: повторил успех Рамиль Гайсин, также дубль оформил Денис Симпликевич и по одной занесли Алексей Михальцов и Андрей Темнов, реализовано Юрием Кушнаревым было две. «Военлёты» смогли набрать очки со штрафного. На перерыв команды ушли при счете 34:10.

Во втором тайме Денис Симликевич двумя попытками дополнил покер, а Алексей Михальцов хет-трик, Рамиль Гайсин выполнил все реализации — 62:10 — крупная победа «тяжелой машины».

Главный тренер команды Вакиль Валеев прокомментировал победу своих подопечных:

«Мы сразу ставили задачу решить исход полуфинального противостояния уже в первом матче, настраивались на это. Такую игру мы искали на протяжении всего сезона, и теперь наша задача — удержать её».

Ответный матч пройдет в Красноярске 17 сентября, в воскресенье, начало в 15:00.