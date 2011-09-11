Олег Дерипаска предсказал рост цен на алюминий к концу года

Основной акционер компании РУСАЛ Олег Дерипаска прогнозирует увеличение цены и стабильный рост спроса на алюминий к концу 2017 года. Об этом он заявил в рамках работы Восточного экономического форума телеканалу «Россия 24».

На просьбу ведущей телеканала спрогнозировать цену на алюминий, Олег Дерипаска ответил: «Трудно говорить конкретно, но явно выше, чем сейчас. Мы видим устойчивый и растущий спрос на все основные наши товары и материалы».

По словам бизнесмена, рост цен на алюминий был спровоцирован китайскими инвесторами, которые начали входить в алюминиевый сектор. На это, в частности, повлияли решения, которые в ближайшее время позволят сбалансировать рынок в Китае.

В качестве основного фактора, который будет определять рост спроса на алюминий, Олег Дерипаска назвал «промышленную революцию» в области электрификации транспорта. Он отметил, что в связи с облегчением конструкций практически всех видов транспорта «сталь во многих аспектах уйдет в прошлое».

Материалы по теме Олег Дерипаска: «РУСАЛ больше не будет дотировать другие отрасли» Резервы гиганта исчерпаны

ОК РУСАЛ, крупнейший в мире производитель алюминия, образована в 2007 году в результате слияния «Русала», «Суала» и глиноземных активов швейцарской Glencore.

Крупнейшим акционером РУСАЛа является группа En+ Олега Дерипаски (48,13 %). После закрытия сделки с «Онэксимом» доля структур Виктора Вексельберга в РУСАЛе выросла с 15,8 % до 22,8 %, а доля «Онэксима» сократилась до 6,7 %. Glencore через Amokenga Holdings принадлежит 8,75 %, менеджменту РУСАЛА — около 0,25 %.