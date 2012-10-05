Из Канска нелегально вывезли группу детей (видео)

В городе Зеленогорске Красноярского края задержали микроавтобус Toyota Hiace с 13 школьниками из Канска. Водитель вез детей на товарищеский матч по футболу, однако перевозка не была согласована с ГИБДД, — тренер, который организовал поездку, просто попросил своего знакомого отвезти детей в Зеленогорск. Водитель не проходил предрейсовый медицинский и технический осмотры, а машина не была оборудована тахографом.

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В отношении водителя составили три административных дела за нарушение правил перевозки детей и за нарушения при управлении транспортным средством. Мужчине грозит штраф, кроме того, информацию о нарушениях передали в прокуратуру Канска.

В ГИБДД рассказали,что тренер и юные спортсмены в сопровождении зеленогорских инспекторов доехали до стадиона на общественном транспорте.