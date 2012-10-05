Жители 48 красноярских домов получат квитанции от поставщиков ресурсов напрямую

Жители 48 многоквартирных домов Красноярска, которые находятся под управлением компании «Комфортный дом», получат прямые квитанции за услуги теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения, водоотведения, оказанные в августе.

От имени ресурсоснабжающих организаций (РСО) — АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» и ООО «КрасКом» платежные документы выставил Красноярский филиал Сибирской теплосбытовой компании (СТК, входит в энергохолдинг СГК).

До настоящего момента между поставщиками ресурсов и жилищной организацией не заключен договор на поставку коммунальных ресурсов. Управляющая компания «Комфортный дом» до сих пор не предоставила в адреса РСО пакет документов, необходимый для заключения договорных отношений на оказание услуг теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения, водоотведения.

«Жилищная организация безосновательно производит сбор денежных средств с собственников жилья за коммунальные услуги и ресурсы с начала осуществления деятельности по управлению жилым фондом. В августе Сибирская теплосбытовая компания от имени ресурсоснабжающих организаций направила собственникам квартир платежные документы за услуги теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения, водоотведения. Именно оплата напрямую в РСО гарантирует, что уплаченные средства за потребленные ресурсы и услуги пойдут по своему прямому назначению», — рассказывает директор Красноярского филиала СТК Евгений Понятин.

Выставление прямых квитанций от имени ресурсоснабжающих организаций предусмотрено Правилами, утвержденными постановлением правительства РФ.

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Жители, которые оплатили коммунальные услуги в управляющую компанию и получили квитанцию на оплату услуг от РСО, могут обратиться в УК «Комфортный дом» с заявлением на возврат денежных средств, либо на перезачет сумм в счет платежей по жилищной услуге за будущие периоды.

Получить консультацию по всем вопросам, связанным с начислением и оплатой за коммунальные услуги можно по телефонам call-центра Красноярского филиала «Сибирской теплосбытовой компании» (391) 2-579-555 и 2-577-848 ежедневно, кроме воскресенья, с 8:00 до 20:00. Обращения также можно направлять по адресу электронной почты Call-centerstk@sibgenco.ru.