«Ростелеком» обеспечил связью новый перинатальный центр в Абакане

Федеральный оператор создал современную оптическую сеть для открытого в столице Хакасии Республиканского перинатального центра.

За год до этого «Ростелеком» инициировал проект по строительству оптоволоконной сети, который был воплощен за счет собственных инвестиций. В результате в новом центре появилась возможность для оказания услуги не только фиксированной телефонной связи для более 300 номеров, но и доступа в Интернет на скорости до 100 Мбит/с.

«Современная телекоммуникационная инфраструктура позволит этому важнейшему учреждению максимально использовать все возможности для передачи, обработки, хранения информации, которые предоставляет современной медицине „цифровое общество“, — отметил директор Красноярского филиала ПАО „Ростелеком“ Владимир Кубарев. — Мы гордимся этим проектом, ведь это вложения нашей компании, в первую очередь, в благополучие и процветание республики Хакасии и ее жителей».

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Запущенный в эксплуатацию центр может одновременно принимать до 150 пациентов. Здесь установлено порядка 3 тысяч единиц самого современного оборудования, предназначенного для медицинской помощи как мамам, так и детям. В комплексе разместится педиатрический стационар, реанимация и операционные для новорожденных.

Также на базе перинатального центра откроется отделение репродуктивных вспомогательных технологий, где будет проводиться лечение бесплодия методом ЭКО. Кроме того, в центре предусмотрено консультативно-диагностическое отделение с кабинетом амбулаторного наблюдения за детьми, родившимися раньше срока.