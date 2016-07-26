В центре Красноярска освободились места под офис, ресторан, клинику и магазин

ООО «Детский мир» сдает в аренду площади в Центральном районе Красноярска. Арендаторам предлагают присмотреться к предложениям по двум адресам — на пр. Мира, 79, стр. 2 и ул. Ленина, 102.

Помещение, расположенное по первому адресу, представляет собой отдельно стоящее строение в историческом центре города. В постройка 1900 года сохранена оригинальная внутренняя отделка стен и потолка с учетом современных требований. Площадь помещений на первом этаже — 113,5; 97,3; 94,3; 32,6 кв. м, на втором — 94,2; 19,9; 75,1; 36,8 кв. м. Здание расположено во дворе магазина «Детский мир» (вход с ул. Кирова).

Стоимость аренды первого этажа составляет 500-650 рублей за кв. м, второго — 500 рублей за кв. м. Арендодатель готов рассмотреть вариант сдачи площадей частями для размещения офиса, магазина, кафе или бара. В помещениях сделан ремонт, они имеют свой отдельный вход, охранную и пожарную сигнализации, интернет, телефон.

Второе помещение расположено на первом этаже пятиэтажного дома в историческом центре города. Стоимость аренды составляет 1000 рублей за кв. м. Арендатор сможет разместить офис, представительство, клинику или магазин. В помещении сделан ремонт, оно имеет два отдельных входа, охранную и пожарную сигнализации, интернет, телефон.

По обоим вариантам арендатор готов рассмотреть индивидуальные предложения и обсуждать особые условия. Заинтересованным в аренде предлагают звонить в рабочие дни с 8 до 17 часов по тел. (391) 211-06-70 или +7-908-224-8896.