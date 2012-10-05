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Юная красноярка в гигантском кокошнике выступает на конкурсе красоты
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Юная красноярка в гигантском кокошнике выступает на конкурсе красоты

15 сентября 11:24
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Юная красноярка Кристина Вуккерт участвует в международном конкурсе красоты «Самое красивое лицо мира». Масштабный проект стартовал в Индии, в нем принимают участие 60 девушек из разных стран мира. На конкурсе красноярка представляет Сибирь.

Кристина Вуккерт представляет Сибирь на международном конкурсе красоты
Фото: vk.com/academy_beauty_contest
Красноярка продемонстрировала национальный костюм
Фото: vk.com/academy_beauty_contest
Участницы проекта «Мисс самое красивое лицо мира»
Фото: vk.com/academy_beauty_contest

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Накануне у участниц проекта прошла первая официальная фотосессия в национальных костюмах. Кристина представила вариант традиционного наряда: красно-белый сарафан в пол и расшитый кокошник.

Финал конкурса состоится 25 сентября, корону новой победительнице передаст победительница прошлого года, красноярка Алёна Раева.

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