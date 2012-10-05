Юная красноярка в гигантском кокошнике выступает на конкурсе красоты

Юная красноярка Кристина Вуккерт участвует в международном конкурсе красоты «Самое красивое лицо мира». Масштабный проект стартовал в Индии, в нем принимают участие 60 девушек из разных стран мира. На конкурсе красноярка представляет Сибирь.
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Где стать красавицей и получить свою корону?
Накануне у участниц проекта прошла первая официальная фотосессия в национальных костюмах. Кристина представила вариант традиционного наряда: красно-белый сарафан в пол и расшитый кокошник.
Финал конкурса состоится 25 сентября, корону новой победительнице передаст победительница прошлого года, красноярка Алёна Раева.
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