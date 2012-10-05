Красноярские школьники приходят на уроки вместе с собаками

Учащимся красноярской школы № 152 (ул. Ястынская, 9д) разрешено приходить на занятия с собаками. В общеобразовательном учреждении запустили уникальные занятия по кинологии, сообщили в пресс-службе главного управления образования городской администрации.

Несколько раз в неделю более 50 детей вместе со своими питомцами приходят в школу или на специальную оборудованную площадку. Дворняжки, пудели, йоркширские терьеры, бигли, шпицы — обучению поддаются практически все породы. Нет и ограничений, связанных с возрастом маленьких тренеров — занятия могут посещать все ученики без исключений. Школьники вместе с питомцами занимаются аджилити и танцами.

Дети учат своих питомцев преодолевать горки, качели, туннели, совершать двойные или тройные прыжки, проходить через «змейку», делать «зайку» и многое другое. Юные красноярцы также занимаются со своими собаками кинологическим фристайлом — это танцы, которые представляют собой сочетание упражнений и исполнение трюков под музыку.

Если несколько лет назад на занятия в основном приходили старшие школьники, то сейчас состав группы значительно «омолодился». Педагоги отмечают, что зачастую детям покупают собак с целью отвлечь детей от компьютера, но забывают, что без соответствующей дрессировки щенок не сможет стать «лучшим другом человека». На практических занятиях ребёнок с помощью педагога сам выстраивает поведение своей собаки.

Учитель школы Екатерина Киселёва рассказала, что часто родители выбирают для своих детей «неправильных» животных.

«Зачастую собака покупается по принципу „модно — не модно“. Родителям безумно нравятся голубые глаза хаски, но не всегда они задумываются о том, что это далеко не детская собака. Хаски любит весь мир, а ребёнку нужен питомец, для которого хозяин и станет целым миром. В этом смысле детям идеально подходят, например, пудели, цвергшнауцеры. С любящей, послушной, ухоженной собакой школьник будет с удовольствием гулять, такой питомец вызывает у прохожих положительные эмоции, а положительные эмоции очень нужны нашим детям. Мы готовы не только помочь школьнику правильно воспитать собаку, социализировать её, но и подсказать родителям, какой питомец подойдёт их ребёнку», — рассказала она.

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Кинологические тренировки — это не просто способ занять свободное время ребёнка и «воспитать» животное. Например, ученики 7-9 классов, помимо тренировок, участвуют в специализированных олимпиадах, ведут исследовательские работы в области кинологии, зоологии, ветеринарии, зоогигиены и медицины. Для многих учеников «детское увлечение» стало профессией, ребята поступают на ветеринарный факультет красноярского аграрного университета, становятся кинологами в правоохранительных органах, ветеринарными врачами, фотографами-анималистами, тренерами, грумерами.

Сейчас в школе приступили к реализации нового, не имеющего аналогов проекта «Собака на радость детям». Реабилитацией и социальной интеграцией школьников будут заниматься не только педагоги и волонтёры, но и специально подготовленные собаки-терапевты.