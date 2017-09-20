Роскомнадзор назвал лидера по темпам строительства LTE-сетей в России

Альтернативный оператор мобильной связи Tele2 признан лидером по динамике строительства радиоэлектронных средств (РЭС) стандарта LTE в России. К такому выводу пришли эксперты радиочастотной службы Роскомнадзора.

С начала 2017 года Tele2 увеличила количество базовых станций с поддержкой LTE на 73,2%. Другие операторы связи отстают по этому показателю: для сравнения у ближайшего конкурента рост составил 34,8%, у остальных компаний — 24,6% и 23,4%. Tele2 также опережает конкурентов по динамике строительства базовых станций 3G (24,7% против результатов других операторов в 10,8%, 7,5% и 5,6%).

В 2017 году Tele2 увеличила планы по количеству запусков LTE почти в два раза: с 13 до 25 сетей. Сейчас услуга 4G от Tele2 доступна в 49 регионах России. Компания строит сети по новому принципу постепенного расширения покрытия. Этот подход способствует снижению нагрузки на уже работающие сети 3G в тех местах, где Tele2 наблюдает повышенный спрос на услугу скоростного интернета. Поэтапный запуск базовых станций 4G также позволяет оперативно обеспечить жителей регионов быстрым мобильным интернетом.

Также в июле 2017 года Роскомнадзор проанализировал нарушения при регистрации радиоэлектронных средств (РЭС) за первые шесть месяцев 2017 года. По данным регулятора, наименьшее количество нарушений при строительстве объектов связи у Tele2.