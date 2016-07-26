На знаменитом перевале Дятлова загадочно умер пожилой турист из Сибири

В районе перевала Дятлова умер 58-летний житель Кемерово, сообщает местное издание vse.42.ru со ссылкой на СУ СК по Свердловской области. В настоящее время по данному факту проводится доследственная проверка.

Инцидент произошел еще 18 сентября в районе перевала Дятлова в Ивдельском городском округе, но подробности следователи рассказали только сейчас. Житель города Кемерово путешествовал с группой туристов, которые отправились в путь в начале сентября. В какой-то момент 58-летний мужчина почувствовал себя плохо и скончался. Некоторые СМИ сообщают, что он неожиданно упал и начал биться в конвульсиях.

Что именно с произошло с туристом, не уточняется. Пока следователям и спасателям не удалось добраться до места происшествия в связи с его труднодоступностью и неблагоприятными погодными условиями. Для установления давности и точной причины смерти мужчины проведут судебную медицинскую экспертизу. По итогам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

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Напомним, перевал Дятлова имеет дурную славу. 2 февраля 1959 года там при загадочных обстоятельствах погибла группа из 9 туристов, которую возглавлял студент Уральского политехнического института Игорь Дятлов. Летом 2016 года на перевале пропала жительница Екатеринбурга, но ее вскоре нашли живой. А зимой того же года у перевала Дятлова в палатке туристы обнаружили тело неизвестного мужчины. Погибшему было 47-лет, он проживал в Челябинской области. По данным экспертизы, мужчина скончался от переохлаждения.