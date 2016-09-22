Чиновников Красноярского края проверят на профпригодность

Региональных чиновников, участвующих в реализации приоритетных проектов правительства, заставят сдавать квалификационный экзамен по проектному управлению. Об этом сообщает газета «Известия», со ссылкой на департамент проектной деятельности правительства России.

Цель этого тестирования: проверить, обладает ли чиновник необходимыми для успешной реализации приоритетного проекта компетенциями.

Экзамен будет представлять собой очное тестирование в письменной или электронной форме, в ходе которого чиновник должен будет подтвердить знания по программе «Управление проектами в органах власти». Также проверке будут подвергнуты персональные и управленческие компетенции — лидерство, принятие управленческих решений, командное взаимодействие, гибкость и готовность к изменениям, стратегическое мышление и персональная эффективность.

На прохождение испытания будет отводится один час. Сданным тест будет считаться, если экзаменуемый ответит на 65% вопросов. В части персональных управленческих компетенций прохождение экзамена будет зависеть от роли чиновника: руководители проектов должны из 18 баллов набрать не менее 13, руководители рабочих органов — 11 баллов, а старшие должностные лица — не менее 14 баллов по базовой программе.

Провалившие тест чиновники будут отправлены на пересдачу. Отказ от нее (или от прохождения аттестации в принципе) с большой вероятностью будет означать отстранение должностного лица от участия в реализации приоритетного проекта.

Первыми тестирование на профпригодность пройдут госслужащие Белгородской области — их проверят до конца сентября. Когда очередь дойдет до Красноярска пока не понятно.