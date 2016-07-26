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Лидер красноярского отделения КПРФ попал в ДТП
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Лидер красноярского отделения КПРФ попал в ДТП

23 сентября 20:11
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Петр Медведев
Источник: youtube.com

Депутат Законодательного собрания Красноярского края, первый секретарь красноярского крайкома КПРФ Петр Медведев попал в ДТП под Минусинском и был госпитализирован. Как сообщает ТАСС, об этом рассказал глава пресс-службы Заксобрания края Владимир Корецкий.

«Медведев госпитализирован после ДТП под Минусинском. Сегодня я общался с ним по телефону, и он выразил надежду, что скоро его выпишут», — сказал Корецкий.

Как стало известно, авария произошла днем 22 сентября на трассе К-18 (Минусинск-Курагино). Служебная Toyota Camry депутата вылетела в кювет и перевернулась. Медведев находился на пассажирском сиденье.

Медведев Петр Петрович
Медведев Петр Петрович
Депутат Законодательного Собрания Красноярского края

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