Красноярцы стали вторыми на сибирских конноспортивных соревнованиях

Наездники Красноярского края приняли участие в конноспортивных соревнования «Большой Сибирский круг», который прошел в 11-ый раз в территориях СФО, сообщили в пресс-службе министерства сельского хозяйства.

Принять участие во всех пяти этапах соревнований спортсменам Красноярского края позволила господдержка. По итогам соревнований в командном первенстве команда региона заняла второе место, уступив лишь команде из Хакасии. Опередить красноярцам удалось такие коневодческие регионы, как Омская, Кемеровская, Новосибирская области и Алтайский край.

«Абсолютным победителем „Большого Сибирского круга — 2017“ среди лошадей рысистых пород, рожденных в России, стал жеребец Хан, рожденный и принадлежащий АО „Тубинск“ Краснотуранского района Красноярского края. Остальными тремя победителями: среди лошадей рысистых пород, лошадей орловской рысистой породы и лошадей чистокровной верховой породы „Большого Сибирского круга — 2017“ были лошади коневладельца Ивана Миндибекова из республики Хакасия», — сообщил по итогам соревнований министр сельского хозяйства Леонид Шорохов.

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Лошади команды Красноярского края совершили сто стартов на всех этапах соревнований. Так, Кубок губернатора региона выигран на жеребце Мистер Бу красноярского коневледльца Евгения Зайферту; Кубок коневладельцев в Новосибирске, Кубок губернатора Алтайского края и Кубок главы Хакасии завоеваны на жеребце Хан, который принадлежит АО «Тубинск» Краснотуранского района.

На жеребце Красноярск (коневладелец Владимир Воронцов) краевые наездники завоевали приз Алтайского краевого Законодательного Собрания. На жеребце Бриз (ООО СХП «Мустанг», Емеляновский район) красноярцы выиграли приз «Дистанционный города Барнаула».

Кроме того, красноярская команда на своих жеребцах установила рекорды ипподромов:

Лошадь Журга под управлением мастера-наездника Григория Гришина установила рекорд Омского ипподрома для кобыл орловской рысистой породы четырех лет на дистанции 2 400 метров с резвостью 3.26,2;

Жеребец Хан под управлением мастера-наездника Екатерины Резниковой установил абсолютный рекорд Барнаульского ипподрома для лошадей призовых пород старшего возраста на дистанции 3 200 метров с резвостью 4.08,8;

Лошадь Водная Гладь под управлением мастера-наездника Григория Гришина установила рекорд Барнаульского ипподрома для кобыл призовых пород старшего возраста, рожденных в России на дистанции 2 400 метров с резвостью 3.09,4;

Жеребец Бриз под управлением мастера-наездника Юрия Сафоника установил рекорд Барнаульского ипподрома для жеребцов орловской рысистой породы четырех лет на дистанции 2 400 метров с резвостью 3.12,9;

Лошадь Мисс Лав под управлением наездника второй категории Эвальда Зайферта установила рекорд Красноярского ипподрома для кобыл призовых пород четырех лет, рожденных в России на дистанции 2 400 метров с резвостью 3.08,8;

Лошадь Водная Гладь под управлением мастера-наездника Григория Гришина установила рекорд Хакасского республиканского ипподрома для кобыл призовых пород старшего возраста, рожденных в России на дистанции 3 200 метров с резвостью 4.20,1.

При проведении чемпионата наездников «Москва-Сибирь», проводимого на Хакасском республиканском ипподроме, мастер-наездник с Красноярского ипподрома Григорий Гришин по результатам двух заездов занял 1 место набрав наибольшую сумму баллов.