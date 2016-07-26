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Саяно-Шушенское водохранилище измерили в «Дошираках»
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Саяно-Шушенское водохранилище измерили в «Дошираках»

29 сентября 17:17
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Российский энергетический холдинг «РусГидро» подсчитал, сколько пачек лапши быстрого приготовления можно заварить в водохранилище Саяно-Шушенской ГЭС. Пост об этом накануне появился в инстаграме компании. Энергетики также проиллюстрировали его шуточной фотографией с лапшой «Доширак» на фоне водохранилища.

По подсчетам специалистов, в водохранилище объемом 30,71 км³ можно приготовить примерно 153,5 трлн пачек лапши.

Полный объём водохранилища Саяно-Шушенской ГЭС — 30,71 км³. Таким количеством воды можно заварить примерно 153 550 000 000 000 (153,5 трлн) пачек быстрорастворимой лапши. #РусГидро #ГЭС #ФактыоВоде

Публикация от @rushydro Сен 28 2017 в 2:01 PDT

Подписчики аккаунта отметили находчивость и оригинальность SMM-специалиста холдинга. Один из комментаторов также подсчитал, что мощности ГЭС хватит, чтобы вскипятить 3,2 млн чайников.

«А если прикинуть, что чайник в среднем по 2 литра, а на заваривание доширака нужно 500 мл воды, то получается 12 800 000 пачек доширака можно заварить!», — подсчитал другой подписчик.

Саяно-Шушенская гидроэлектростанция имени П. С. Непорожнего — крупнейшая по установленной мощности электростанция России, 9-я — среди действующих гидроэлектростанций в мире (на январь 2016 года). Она расположена на реке Енисей, на границе между Красноярским краем и Хакасией, у поселка Черёмушки, возле Саяногорска.

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