Саяно-Шушенское водохранилище измерили в «Дошираках»

Российский энергетический холдинг «РусГидро» подсчитал, сколько пачек лапши быстрого приготовления можно заварить в водохранилище Саяно-Шушенской ГЭС. Пост об этом накануне появился в инстаграме компании. Энергетики также проиллюстрировали его шуточной фотографией с лапшой «Доширак» на фоне водохранилища.

По подсчетам специалистов, в водохранилище объемом 30,71 км³ можно приготовить примерно 153,5 трлн пачек лапши.

Подписчики аккаунта отметили находчивость и оригинальность SMM-специалиста холдинга. Один из комментаторов также подсчитал, что мощности ГЭС хватит, чтобы вскипятить 3,2 млн чайников.

«А если прикинуть, что чайник в среднем по 2 литра, а на заваривание доширака нужно 500 мл воды, то получается 12 800 000 пачек доширака можно заварить!», — подсчитал другой подписчик.

Саяно-Шушенская гидроэлектростанция имени П. С. Непорожнего — крупнейшая по установленной мощности электростанция России, 9-я — среди действующих гидроэлектростанций в мире (на январь 2016 года). Она расположена на реке Енисей, на границе между Красноярским краем и Хакасией, у поселка Черёмушки, возле Саяногорска.