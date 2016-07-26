«Штраф с конфискацией»: красноярского бизнесмена уличили в незаконной продаже алкоголя

В рамках акции «Здравствуйте, я Ваш участковый» красноярские полицейские совместно с общественниками провели рейд по Свердловскому району Красноярска. Стражи порядка и представители общественности уделяли повышенное внимание местам, где чаще всего совершают правонарушения.
Во время профилактического обхода полицейские обнаружили торговый павильон, в котором незаконно продавали алкоголь. Из оборота торговой точки изъяли почти 300 литров спиртосодержащей продукции.
В отношении предпринимателя возбудили административное дело по статье 14.16 КоАП РФ «Нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции».
Максимальное наказание по данной статье составляет штраф до 40 тысяч рублей с конфискацией алкогольной продукции.