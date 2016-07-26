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«Штраф с конфискацией»: красноярского бизнесмена уличили в незаконной продаже алкоголя
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В Красноярском крае

«Штраф с конфискацией»: красноярского бизнесмена уличили в незаконной продаже алкоголя

3 октября 10:02
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В рамках акции «Здравствуйте, я Ваш участковый» красноярские полицейские совместно с общественниками провели рейд по Свердловскому району Красноярска. Стражи порядка и представители общественности уделяли повышенное внимание местам, где чаще всего совершают правонарушения.

В Свердловском районе Красноярска прошел рейд по павильонах, в которых незаконно продают алкоголь
Фото: красноярск.24.мвд.рф
Сотрудники полиции изъяли почти 300 литров спиртосодержащей продукции
Фото: красноярск.24.мвд.рф

Во время профилактического обхода полицейские обнаружили торговый павильон, в котором незаконно продавали алкоголь. Из оборота торговой точки изъяли почти 300 литров спиртосодержащей продукции.

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В отношении предпринимателя возбудили административное дело по статье 14.16 КоАП РФ «Нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции».

Максимальное наказание по данной статье составляет штраф до 40 тысяч рублей с конфискацией алкогольной продукции.

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