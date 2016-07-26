«КРАСЭКО» прогнозирует снижение тарифов на тепло в Железногорске

АО «КРАСЭКО» продолжает работу по снижению тарифов на тепло в Железногорске. Об этом в интервью «Сегодняшней газете» заявил депутат Законодательного Собрания края Алексей Кулеш.

По его словам, «КРАСЭКО» обладает большими ресурсами по снижению тарифа. «„КРАСЭКО“ работает на собственную эффективность и бюджетную эффективность в масштабах края. У них не только Железногорская ТЭЦ, есть много теплоснабжающих предприятий по всему Красноярскому краю, электрические сети, подстанции. У них больше возможностей и ресурсов работать по снижению тарифа», — пояснил депутат.

Благодаря жестким закупочным правилам и регламентам, компания может во многом снизить себестоимость и сделать систему прозрачной и предсказуемой. «Отсутствует деление на „мелкие огороды“ и „поляны“, на которых зарабатывают разные мелкие начальнички и менеджеры. Все подчинено одному — эффективности. Правда из-за их эффективности краевая власть все больше рассчитывает на них вопросах социальных — передает неэффективные территории и котельные, требует добиться эффективности и надежности работы», — заявил Кулеш.

В июне администрация Железногорска приступила к обсуждению единого теплового узла Железногорск-Сосновоборск, который объединит схемы теплоснабжения двух городов. Задача «КРАСЭКО» — «заморозить» тариф на теплоэнрегию и, по возможности, снизить его. Например, на железногорской ТЭЦ тариф был снижен на 22%.

Депутат пояснил, что многие жители Железногорска платят не полную стоимость за тепло, а часть. Остальное субсидируется из бюджета. Пока снижение тарифа жители не особо почувствовали, поскольку снижение коснулось главным образом бюджетной части. «Думаю, что когда тариф будет снижен в 2018 году, мы это сможем ощутить уже „в кошельке“», — заключил Алексей Кулеш.