Пьяная автоледи везла дочь в садик и попала в ДТП в Красноярском крае (видео)

В городе Канске Красноярского края сотрудники полиции задержали автомобилистку, которая в состоянии алкогольного опьянения везла своего ребенка в детский сад и устроила ДТП. 35-летняя женщина за рулем автомобиля ВАЗ-2110 сперва врезалась в опору ЛЭП, а потом в хозяйственную постройку в частном секторе города Канска.

В автомобиле в момент столкновения была 5-летняя девочка, которую нетрезвая мать везла в детский сад. Ребенок находился в удерживающем устройстве и был пристегнут ремнем безопасности, но, как пояснили корреспонденту Newslab.ru в дорожной полиции, само устройство не было закреплено надлежащим образом.

В результате ДТП девочка получила незначительные травмы, но ее все равно увезли в больницу, где оказали медицинскую помощь. В дорожной полиции рассказали, что женщина накануне употребляла спиртные напитки: «Содержание алкоголя на литр выдыхаемого воздуха составило 0,89 мг».

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Отметим, водительский стаж автомобилистки составляет 10 лет, и ранее женщина не привлекалась за подобные правонарушения. Автоледи грозит штраф в размере 30 тысяч рублей с лишением водительских прав на срок до двух лет.

Кроме того, рассматривается вопрос о привлечении женщины к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей.