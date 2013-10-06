Красноярцам стали легче давать кредиты

За восемь месяцев 2017 года в Красноярском крае было выдано более 211 тысяч потребительских кредитов, что на 25,7 % больше, чем за январь-август прошлого года. Об этом сообщили в Национальном бюро кредитных историй.

По мнению аналитиков бюро, столь серьезная положительная динамика сложилась из-за того, что время, когда банки сознательно сокращали объемы потребительского кредитования и выдавали кредиты только гражданам с хорошей кредитной историей и низкой долговой нагрузкой, прошло.

«На фоне стабилизации ситуации в экономике, банки находят возможности для расширения необеспеченного кредитования, — говорит генеральный директор НБКИ Александр Викулин, — к тому же, после нескольких лет осторожного отношения к кредитам большую активность проявляют и сами граждане».

Все это отразилось на рынке потребительского кредитования по всей России, населению которой в течение восьми месяцев этого года было выдано порядка 10 млн потребкредитов, что на 27 % больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Причем на 35,7 % вырос и объем выданных потребительских кредитов — 1,37 трлн рублей в январе-августе 2017 года, против 1,01 трлн рублей годом ранее.

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«Однако пока преждевременно говорить о том, что темпы роста розничного кредитования будут оставаться на высоком уровне», — считает Викулин.

Одним из главных рисков здесь, по мнению эксперта, по-прежнему остается ситуация с динамикой реальных доходов населения, которые в 2017 году практически все время снижались.

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