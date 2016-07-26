Красноярцев научат выживать в городе и в лесу

В красноярском Центре экипировки «Покров» пройдет мастер-класс, посвященный теме безопасности. Совместный проект Центра экипировки «Покров» и курса по выживанию «Наука выживать» проведет аттестованный спасатель МЧС, эксперт по выживанию в экстремальных условиях, автор проекта «Наука выживать» — Эд Халилов.

Он расскажет, какие опасности кроются в городе и лесу, почему не стоит на 100% надеяться на службы спасения и какие три главных принципа следует соблюдать, чтобы обезопасить себя и свою семью.

Помимо этого, Эд Халилов расскажет о необходимой экипировке, которая должна быть у каждого, и поделится лайфхаками о правильном использовании снаряжения. Расскажет, что нужно обязательно сделать перед тем, как отправляться на природу, и почему 80% происшествий в лесу заканчиваются трагически.

Узнать все это можно будет абсолютно бесплатно. Для посещения мастер-класса «Безопасность в городе и в лесу» достаточно зарегистрироваться в группе. Пройдет полезная встреча 12 октября в 19:00.

Однако это не все мероприятия с участием Эда Халилова. Для тех, кто хочет испытать себя на прочность и научиться выходить победителем из любой экстремальной ситуации, пройдет трехдневный спецкурс по выживанию в сибирской тайге. Он пройдет с 13 по 15 октября.

Участники узнают, как оказать первую помощь в лесу и развести огонь без спичек и зажигалки. Что делать, если заблудился, и как построить укрытие от осадков и диких животных из подручных материалов. Как открыть доступ к скрытым возможностям организма и как оказать помощь и поддержку товарищам в трудную минуту.

Для прохождения спецкурса необходимо зарегистрироваться на сайте. Участие платное. При указании промокода «Покров» предоставляется скидка 20%.