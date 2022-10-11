В Красноярске издадут книгу в память о воевавших в ВОВ партизанах

Оператор связи Telecoma вместе с администрацией города и Горсоветом издадут книгу, посвященную партизанам, которые воевали в Великой Отечественной войне. Жителей края приглашают поделиться своими историями, которые войдут в издание.

Как рассказали в Telecoma, партизаны сыграли большую роль в ВОВ, но упоминаний об этом очень мало и материала о партизанах из Красноярского края практически нет. В книге будут описаны их подвиги, истории и фотографии.

Все желающие, у которых есть родственники, участвовавшие в партизанском движении, могут до конца года прислать свои истории на почту partizan_krsk@mail.ru или рассказать по телефону 8-983-599-35-35.

Книгу планируют выпустить в следующем году к 9 мая. Название книги и тираж пока не уточняется. Известно, что ее можно будет взять в городских и университетскиз библиотеках.