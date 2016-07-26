Баскетболисты «Енисея» в гостях обыграли призеров чемпионата Германии

Мужская команда баскетбольного клуба «Енисей» одержала победу в своем дебютном матче в Лиге Чемпионов. В гостях команда Олега Окулова переиграла серебряного призера чемпионата Германии — немецкий «Ольденбург».

Как рассказали в пресс-службе БК «Енисей», самым результативным игроком матча в составе «Енисея» стал Сулейман Браймо, набравший 18 очков. Итоговый счёт — 89:86 в пользу красноярцев.

По итогам жеребьевки «Енисей» попал в группу «А» с командами «Мурсия» (Испания), «Динамо Сассари» (Италия), «Монако» (Франция), «Ювентус» (Литва), «Каршияка» (Турция), «Хапоэль Холон» (Израиль) и «Ольденбург» (Германия). Таким образом, уже на групповом этапе сибиряки встретятся с командами из почти всех сильнейших европейских баскетбольных стран.

Всего на групповом этапе Лиги Чемпионов сыграют 32 команды, и «Енисей» является единственным представителем России в розыгрыше. Саратовский «Автодор» и «Нижний Новгород» не смогли пройти квалификацию и покинули турнир.

Что касается женской команды БК «Енисей», то она открыла европейский сезон разгромной гостевой победой над словацкой командой «Ружомберок» — 64:87.

Следующий матч в рамках Лиги Чемпионов пройдет 18 октября в «Арене-Север» (ул. 9 мая, 74). Соперником «Енисея» станет испанская «Мурсия». Начало игры в 19:30.