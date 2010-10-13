Девушку-подростка осудят за кражу и разбой

16-летняя жительница города Игарки Красноярского края предстанет перед судом за разбой и грабеж, сообщили в ГСУ СК по краю. Вечером 1 января 2017 года несовершеннолетняя распивала спиртное вместе со своим 38-летним знакомым в его квартире. Когда мужчина уснул, девушка взяла его сотовый телефон и сбежала.

Несколько дней спустя, 13 января, она и ее 22-летний подельник познакомились на улице с 42-летним глухонемым мужчиной, который пригласил их к себе в гости. Во время распития спиртного злоумышленники увидели у хозяина квартиры деньги и решили их похитить. Девушка взяла бутылку из-под пива и несколько раз ударила ей по голове глухонемого мужчину. Он упал на пол, после чего парень забрал 5 тысяч рублей из кармана джинсов пострадавшего.

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На несовершеннолетнюю злоумышленницу завели уголовное дело по статьям 158 «Кража» и 162 «Разбой» УК РФ. Девушка полностью признала вину и раскаялась. В настоящее время дело направлено в суд. Кроме того, обвиняемая является подозреваемой по еще одному делу.

Добавим, на молодого человека также было заведено уголовное дело, которое расследуется отдельно.