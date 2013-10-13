Лесосибирский наркоторговец выращивал коноплю в огороде и прятал ее за подсолнухами (видео)

В Лесосибирске задержали наркоторговца, который выращивал коноплю у себя в огороде. Об это сообщили в Сибирском линейном управлении МВД России.

По данным транспортных полицейских, 42-летний мужчина заказывал через Интернет семена адаптированной к сибирскому климату конопли и выращивал ее на приусадебном участке для продажи и собственного употребления.

«В силу того, что выросшие растения намного превосходили по размерам российские аналоги, он решил замаскировать их, высадив по периметру огорода подсолнухи», — рассказывают в управлении.

В момент задержания у ранее несудимого наркоторговца были обнаружены 47 кустов конопли, коробка с высушенными листьями и поддон с готовой к употреблению марихуаной. Всего было изъято более 8 кг наркотиков.

В отношении мужчины возбуждено два уголовных дела — за незаконное хранение наркотиков и незаконное выращивание содержащих их растений ( ч. 2 ст. 228 и ч.1 ст. 231 УК РФ, соответственно). За эти преступления ему может грозить до 10 лет лишения свободы.