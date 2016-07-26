В Красноярском крае самый старый автопарк в стране

Яндекс рассказал о среднем возрасте автомобилей и спросе на них в Красноярском крае. Исследование опубликовали на портале Авто.ру.

В третьем квартале года средняя стоимость выставленных на продажу машин составила 474 тыс. рублей. Это на 18% меньше, чем средняя цена по стране — она составляет 577 тыс. рублей. Эксперты посчитали, что в Красноярском крае продают самые старые машины — их возраст 13 лет и 2 месяца. Это на 3 года больше, чем в среднем по России.

Чаще всего в Красноярском крае продают автомобили Toyota (19,6 % от всех предложений и 25 % просмотров таких объявлений), среди моделей лидирует Toyota Corolla (4,1%). На втором месте оказалась отечественная Lada (17,2 % предлагаемых автомобилей и 20,6 % просмотров) — в топ-10 вошли сразу шесть моделей этого производителя. Замыкает тройку Honda (7,2 % предложений и 9,2 % просмотров). Аналитики отметили, что эта марка популярна только в Сибири, а в целом по России не входит в десятку самых популярных машин.

Жители Красноярского края чаще всего выставляют на продажу и покупают автомобили с кузовом типа седан (37,3 % предложений и 34,4 % покупок). На втором месте с небольшим отрывом идут кроссоверы, а замыкают тройку хэтчбеки.

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