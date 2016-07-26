Фестиваль Arctic Wave в Норильске посетили более 2 тыс. человек

21 октября в Норильске под слоганом «Дополняй реальность» состоялся фестиваль научных открытий Arctic Wave. Организатором самого крупного научно-популярного события Заполярья выступил «Норникель». Мероприятие посетили более 2 тыс. человек.

Впервые фестиваль Arctic Wave состоялся в 2015 году в Норильске и Мончегорске. В 2016 Фестиваль прошел в трех городах (Норильске, Дудинке, Заполярном) и собрал 7 тыс. человек. Цель мероприятия — пробуждение интереса к науке и технике среди молодежи, поддержка креативных инженерных идей школьников, демонстрация перспектив развития отечественной и мировой науки и технологий.

Программу фестиваля составили квесты, конкурсы, научные опыты, эксперименты и лекции. Участникам рассказали о том, как стать изобретателем, кто придумывает новые гаджеты, о правильной еде для умных людей и профессиях будущего.

«Это возможность рассказать детям о науке, о последних научных достижениях понятным им способом. На четырех треках: „Изобретай“, „Вовлекай“, „Изучай“ и „Спрашивай“ школьники могут не только пообщаться с учеными, но и своими руками сделать что-то интересное, что-то изобрести, а потом это изобретение унести домой», — отметила главный менеджер управления благотворительных программ департамента соцполитики «Норникеля» Ирина Жуйкова.

29октября фестиваль научных открытий Arctic Wave пройдет в Мончегорске. Программа этого года разделена на несколько треков. На треке «Изобретай» участникам предложат стать изобретателями собственных инженерных механизмов — катапульт, рук-манипуляторов и даже ракет. Трек «Создавай» научит посетителей использовать творческий потенциал — здесь пройдут мастер-классы по анимации и граффити, созданию светящихся открыток и стоп-моушен съемке.

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В ходе лекционного трека «Спрашивай» редактор журнала «Популярная механика», писатель Тим Скоренко расскажет слушателям о том, как стать изобретателем, а научный журналист, врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов поведает о том, как в популярных сериалах искажается действительность. Заведующий кафедрой Истории искусства и гуманитарных наук, кандидат искусствоведения Кирилл Гаврилин проанализирует изменение художественного языка новейшего искусства под влиянием научных открытий, а научный журналист, руководитель лаборатории биологии Политехнического музея Илья Колмановский расскажет, как сделать ребенка естествоиспытателем. Впервые мероприятия фестиваля Arctic Wave в Мончегорске посетит космонавт-испытатель Роскосмоса Дмитрий Петелин.

По мнению организаторов фестиваля, популяризация точных и естественных наук формирует интерес к инженерным профессиям и повышает статус людей, вовлеченных в настоящее производство.