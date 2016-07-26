В Красноярске проходит форум молодежи коренных малочисленных народов

В Красноярске состоялось торжественное открытие III форума молодежи коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока «Российский Север». Участие в церемонии открытия принял спикер Законодательного Собрания Дмитрий Свиридов и краевые парламентарии.
В этом году масштабное молодежное мероприятие собрало около 150 участников из 35 субъектов Российской Федерации. Главная миссия форума — социально-экономическое и этнокультурное развитие северных регионов России, укрепление ее территориальной целостности, сохранение традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока.
В течение нескольких дней на разных площадках участники обсудят такие серьезные темы, как развитие и воспроизводство человеческого капитала в северных территориях, поддержка развития коренных малочисленных народов, права человека в обеспечении устойчивого развития народов России и многие другие. В панельных дискуссиях примут участие депутаты разных уровней, представители исполнительной федеральной и региональной власти, уполномоченные по правам коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока из разных субъектов Федерации, а также представители научных и общественных организаций.
Официальная церемония открытия форума проходила в малом зале Красноярской краевой филармонии. Все началось с видеоролика, в котором были запечатлены пейзажи Севера Красноярского края, и закадрового текста с главным тезисом: «Сибирь — территория сильных духом и щедрых сердцем людей». Открытие продолжилось выступлением студенческих коллективов КГПУ и Красноярского государственного ансамбля песни «КрасА».
С приветственным словом перед собравшимися выступил председатель Законодательного Собрания Дмитрий Свиридов.
«Все мы, представители различных регионов — Севера Сибири, Дальнего Востока, — стремимся усиливать экономическую мощь и решать свойственные нашим территориям социальные задачи. Но мы прекрасно понимаем, что, развивая регионы, нельзя забывать о коренных малочисленных народах, которые сохраняют свою культуру, язык и традиции. Это очень важно для нашей многонациональной страны. В рамках форума у вас есть возможность пообщаться друг с другом, обрести друзей. Думаю, что все встречи вы проведете в молодежном задорном русле, и это поможет нацелиться на решение стоящих перед нами задач. Хочу подчеркнуть, что президент России Владимир Путин в одном из посланий Федеральному Собранию сказал, что 21 век — это век развития Сибири, Дальнего Востока и российского Севера. Вместе мы будем делать все, чтобы эта задача по развитию территорий действительно стала приоритетной. Желаю вам большого успеха! Пусть ваши народы чувствуют себя полноценными хозяевами на своей земле. У нас все получится!»