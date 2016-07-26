В Красноярске проходит форум молодежи коренных малочисленных народов

В Красноярске состоялось торжественное открытие III форума молодежи коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока «Российский Север». Участие в церемонии открытия принял спикер Законодательного Собрания Дмитрий Свиридов и краевые парламентарии.

В этом году масштабное молодежное мероприятие собрало около 150 участников из 35 субъектов Российской Федерации. Главная миссия форума — социально-экономическое и этнокультурное развитие северных регионов России, укрепление ее территориальной целостности, сохранение традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока.

В течение нескольких дней на разных площадках участники обсудят такие серьезные темы, как развитие и воспроизводство человеческого капитала в северных территориях, поддержка развития коренных малочисленных народов, права человека в обеспечении устойчивого развития народов России и многие другие. В панельных дискуссиях примут участие депутаты разных уровней, представители исполнительной федеральной и региональной власти, уполномоченные по правам коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока из разных субъектов Федерации, а также представители научных и общественных организаций.

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Официальная церемония открытия форума проходила в малом зале Красноярской краевой филармонии. Все началось с видеоролика, в котором были запечатлены пейзажи Севера Красноярского края, и закадрового текста с главным тезисом: «Сибирь — территория сильных духом и щедрых сердцем людей». Открытие продолжилось выступлением студенческих коллективов КГПУ и Красноярского государственного ансамбля песни «КрасА».

С приветственным словом перед собравшимися выступил председатель Законодательного Собрания Дмитрий Свиридов.