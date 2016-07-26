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Красноярцам показали изнутри новый терминал аэропорта «Емельяново»
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Красноярцам показали изнутри новый терминал аэропорта «Емельяново»

30 октября 11:35
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Представители красноярского аэропорта «Емельяново» показали новый терминал с оборудованием. В настоящее время работы по реконструкции продолжаются.

«Начали установку навигации, полностью смонтирована и опробована самая современная багажная система, установлены стойки регистрации», — рассказали накануне в пресс-службе аэропорта.

Представитель отраслевого агентства AviaPort остался доволен темпами работ
Фото: vk.com/kr_yemelyanovo
Стойки регистрации
Фото: vk.com/kr_yemelyanovo
Навигация. Один красноярец уже нашел: «У вас на табло трижды написано одно и то же 检查－在 - в разделах „регистрация“, „прибытие“ и „вылет“. Это так и нужно по-китайски?»
Фото: vk.com/kr_yemelyanovo
Современная багажная система
Фото: vk.com/kr_yemelyanovo
Вид снаружи
Фото: vk.com/kr_yemelyanovo

Напомним, 11 ноября 500 добровольцев протестируют новый терминал красноярского аэропорта. В работу его планируют запустить в декабре этого года. Терминал будет иметь пропускную способность не менее 2,5 млн пассажиров в год. Обслуживать он будет как внутренние, так и международные рейсы. В аэровокзале площадью 50 тыс. кв. метров оборудуют 6 телескопических трапов, 4 эскалатора, 21 лифт и 4 подъемника.

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