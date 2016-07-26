Nissan смяло грузовым поездом на переезде в Хакасии

В воскресенье, 29 октября, на регулируемом железнодорожном переезде перегона Аскиз — Казановская (Аскизский район Республики Хакасии) водитель легкового автомобиля Nissan столкнулся с грузовым поездом.

При приближении к переезду машинист электровоза грузового состава увидел автомобиль, который выезжал на переезд. Машинист применил экстренное торможение, но избежать столкновения не удалось. Удар пришелся в левую сторону локомотива, а автомобиль отбросило на второй путь.

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По предварительным данным, водитель автомобиля был пьян. Он передан сотрудникам ГИБДД, прибывшим на место происшествия. В результате ДТП никто не пострадал, и на движение пассажирских поездов происшествие не повлияло.

Отметим, с начала года на переездах Красноярской железной дороги произошло уже семь ДТП, в которых пострадало четыре человека, из них трое погибли. Все ДТП произошли по вине водителей, грубо нарушивших правила дорожного движения.