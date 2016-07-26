На Ванкоре бурятся новые скважины

На Ванкоре продолжается бурение новых скважин с применением современных технологий. На сегодняшний день нефтегазоконденсатное месторождение является самым северным активом в России, который когда-либо разрабатывался автономно и создавался с высокой экономической эффективностью в столь короткие сроки. Месторождение было запущено в эксплуатацию в августе 2009 года, а в октябре текущего года на Ванкоре уже добыли 150 миллионную тонну нефти.

Добычу нефти обеспечивают 468 скважин. В настоящее время, по материалам НИА, на Ванкоре продолжается бурение новых многозабойных скважин с применением современных методов разбуревания и горизонтальным бурением. В 2016 году проходка в эксплуатационном бурении на Ванкорском месторождении составила более 305 тысяч метров.

«Строительство скважины ведется с использованием буровой установки российского производства компании „Уралмаш“. На данной скважине, как и на всем Ванкоре, применяется метод наклонно-направленного бурения с горизонтальным окончанием. Следующая скважина на данном кусте будет также пробурена горизонтальным методом, но дополнена еще боковыми стволами. Общая протяженность боковых стволов вместе с основным составит более 3000 метров по продуктивному горизонту», — рассказывал на примере строительства скважины № 263 на кустовой площадке № 209 о методах, применяемых при бурении на Ванкоре, начальник отдела супервайзега эксплуатационного бурения ООО «РН-Ванкор» Сергей Виличко.

Спикер подчеркнул, что указанный метод более эффективен за счет большей площади вскрытия продуктивного горизонта, обеспечивает повышенную нефтеотдачу. При его использовании требуется меньше затрат, как временных, так и денежных.

«При этом мы сохраняем ландшафт, обеспечиваем экологическую безопасность и сохраняем баланс окружающей среды», — заключил Виличко.

На данном кусте планируется пробурить 24 скважины, две из которых с боковыми ответвлениями. Многозабойный способ закачивания скважин, когда от горизонтального ствола скважины идут ответвления в сторону, стал применяться на Ванкоре два года назад. В настоящее время на месторождении данным методом пробурено более 15 скважин. Аналогичный метод бурения, дающий повышенную нефтеотдачу и более быстрое освоение месторождения, будет применяться на всех месторождениях Ванкорского кластера.

Материалы по теме К 2019 году добыча нефти в Красноярском крае вырастет до 29 млн тонн в год

С 2013 года ООО «РН-Ванкор» утверждено в качестве оператора по трем бизнес-проектам: развитие Лодочного, Сузунского и Тагульского месторождений. На Сузунском месторождении эксплуатационное бурение началось в 2014 году, на Тагульском — в марте 2016, на Лодочном — летом прошлого года.

Стоит отметить, что все буровые на месторождениях Ванкорского кластера имеют закрытый способ добычи нефти. Скважины оборудованы электроцентробежными насосами с производительностью от 100 до 1300 кубов в сутки.