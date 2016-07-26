«Русский Уголь» увеличил объемы добычи угля до 9,9 млн тонн

За 9 месяцев 2017 года на предприятиях «Русского Угля», входящего в промышленно-финансовую группу «Сафмар» Михаила Гуцериева, добыто более 9,9 млн тонн энергетического угля. Как сообщили в пресс-службе компании, это на 4 % больше результатов аналогичного периода 2016 года.

На предприятиях в Амурской области, Красноярском крае и Республике Хакасии добыто более 6,2 млн тонн бурого и более 3,7 млн тонн каменного энергетического угля.

Лидерами по темпам роста объемов добычи стали угольные разрезы Красноярского края, где с начала 2017 года добыто более 4,4 млн тонн твердого топлива. Это на 458 тыс. тонн превышает показатели аналогичного периода 2016 года. На разрезе Степной в Республике Хакасия добыто более 3,1 млн тонн угля, а на разрезах Ерковецкий и Северо-Восточный Амурской области — более 2,4 млн тонн угля.

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В третьем квартале 2017 года на предприятия «Русского Угля» поступили новые бульдозеры, автогрейдеры и вахтовые автобусы. Продолжить модернизацию парка горнотранспортной техники компания намерена в следующем году. Тогда же намечено строительство вахтового поселка в Амурской области близ разреза Ерковецкий, производственные мощности которого будут возрастать по мере роста потребностей Благовещенской ТЭЦ.

Аналитики «Русского Угля» позитивно оценивают ситуацию на рынке угля в 2017 году. Они сообщают о росте потребления бурого угля предприятиями большой энергетики и объемов экспорта каменного угля. Согласно прогнозам, в России вырастут объемы добычи и экспорта угля, так как уголь остается самым дешевым и надежным мировым топливом.