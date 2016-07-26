В Красноярске устроят распродажу детских книг

10-12 ноября в рамках Ярмарки детских товаров в МВДЦ «Сибирь» пройдет большой фестиваль от мастерской семейных событий Mom’s Bazaar.
Отличительной особенностью фестиваля станет продажа детских книг в формате сэконд-хэнд. Организаторы принимают на продажу детские книги или книги о воспитании и психологии ребенка.
«Вы можете назначить любую стоимость, а можете приехать и купить книги в отличном состоянии. Также можно оставить всё непроданное на благотворительность», — рассказала организатор фестиваля Анастасия Андронова.
Кроме этого гостей фестиваля Mom’s Bazaar ждет развлекательная программа, игровые зоны, мастер-классы и большая площадка с товарами ручной работы от красноярских мастериц.
Напомним, фестиваль пройдет в рамках Ярмарки детских товаров 10-12 ноября в МВДЦ «Сибирь» (ул. Авиаторов, 19).