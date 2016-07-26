Красноярские школьники изобрели робота-мойщика окон

Ученики красноярской станции юных техников № 1 (ул. Львовская, 24) изобрели робота-мойщика окон. Робот собран из конструктора «Лего», оснащён щётками, резервуаром для воды и роликами, позволяющими ему передвигаться по раме.

В течение полугода Максим Савинков, Константин Шевелев, Полина Михайлова, Данил Силайчев и Алина Выштаева под руководством педагога Андрея Фёдорова конструировали, программировали и разрабатывали дизайн помощника по хозяйству.

Первый прототип робота плохо держался на раме, не мог очистить большую поверхность окна, также разработчиков не устраивало качество работы — на стёклах оставались разводы. Школьники усовершенствовали систему крепления, заменили щётку, сделали помощника по хозяйству более мобильным и быстрым.

Принцип использования прост: робот крепится к раме, человек задаёт «мойщику» параметры работы. Усовершенствованная модель может за считанные минуты помыть стандартное окно в жилом доме. Тестируя своё изобретение, ребята перемыли почти все окна в здании станции юных техников. Технический персонал учреждения результатом остался доволен, переделывать работу за «мойщиком» не пришлось.

Ребята планируют и дальше усовершенствовать своё изобретение, конструкция должна стать более лёгкой, кроме того, необходимо «научить» робота хорошо промывать труднодоступные участки, например, уголки рам. Школьники отмечают, что предназначение робота заключается не только в автоматизации рутинных домашних дел, но и в обеспечении безопасности людей, проживающих в высотных домах.

«Развитие конструкторских и инженерных навыков школьников является одним из приоритетных направлений системы образования. Оно позволяет привить ученикам навыки конструирования и решения инженерных задач, дети приобретают необходимый опыт для дальнейшего поступления в технические вузы. У красноярского образования в области робототехники есть перспективы, ведь всероссийского и международного признания добиваются дети младшего школьного возраста», — уточнила руководитель главного управления образования Татьяна Ситдикова.