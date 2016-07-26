На ЭХЗ внедряют новые модули очистительных газовых центрифуг

По результатам успешной опытно-промышленной эксплуатации модулей очистительных газовых центрифуг на базе ОГЦ-200 в химическом цехе АО «ПО «Электрохимический завод» (входит в Топливную компанию Росатома «ТВЭЛ») остановлен последний блок диффузионного оборудования для очистки гексафторида урана от легких примесей в межкаскадных потоках.

Опытно-промышленная эксплуатация модулей очистительных газовых центрифуг на базе ОГЦ-200 проводилась на ЭХЗ с начала года, и теперь они полностью заменили устаревшие диффузионные установки.

ОГЦ-200 — это конструктивно новое изделие с более высокой производительностью. Метод очистки межкаскадных потоков от легких примесей с помощью газоразделительных центрифуг еще никогда не использовался на предприятиях разделительно-сублиматного комплекса страны. Внедрение новых очистительных установок позволит увеличить разделительную способность каскадов и в значительных масштабах сократит энергозатраты на очистку потоков за счет экономии электроэнергии. Также проект дает экономию охлаждающей воды, жидкого азота и других ресурсов.

Кроме того, повышение степени очистки потоков положительно повлияет на ресурс основного оборудования, сохраняя его работоспособность на гарантированный конструкторами срок эксплуатации.

Материалы по теме Зеленогорский ЭХЗ: с заботой о будущих поколениях Вклад в экологию ведущего предприятия страны

Внедрение ОГЦ-200 напрямую влияет на снижение себестоимости основной урановой продукции ЭХЗ и снижение времени протекания процессов. Это является одной из стратегических целей всей Госкорпорации «Росатом». Ожидаемый экономический эффект от внедрения ОГЦ-200 составит около 90 млн рублей ежегодно.

Работа над проектом велась в течение нескольких лет. Заказчиком выступил ЭХЗ, который работал в плотном контакте с ООО «Новоуральский научно-конструкторский центр», АО «Центральный проектно-технологический институт» (филиал в г. Новоуральск) и ПАО «Ковровский механический завод».

Как отметили на предприятии, положительный результат использования ОГЦ-200 на ЭХЗ доказывает, что этот метод может использоваться и на других предприятиях РСК Топливной компании «ТВЭЛ».